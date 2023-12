O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) aprovou e assinou na quarta-feira (29/11) na sede da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo), na capital, um anteprojeto (o modelo de “planta” básica) para a construção de mais 114 unidades habitacionais populares em área da Prefeitura de Nova Odessa.

Com a aprovação do anteprojeto, fica autorizado o andamento do convênio entre Município e estatal para a viabilização das novas unidades, na forma de prédios de apartamentos a serem construídos em uma área municipal. Também foi definido um cronograma das próximas etapas necessárias para execução das obras.

Leitinho reuniu-se com o gerente de Projetos da estatal, Ismael Pescarini, e com a arquiteta Giuliana Takahashi. O prefeito estava acompanhado pelo secretário-adjunto de Desenvolvimento, Eduardo Mota, e pelo diretor de Habitação da Prefeitura, Diego Feitoza.

Inicialmente, explicou o prefeito, seriam liberadas cerca de 100 unidades para Nova Odessa, mas durante a reunião chegou-se à conclusão de que, com uma pequena adequação na legislação municipal atual (que será proposta pela Prefeitura via projeto de lei à Câmara), esse total poderá ser elevado para 114 unidades sem maiores impactos para a cidade. É sempre bom ressaltar que, neste momento, ainda não há qualquer tipo de “inscrições” ou cadastramento aberto para estas futuras unidades.

“Estou muito feliz. Hoje eu assinei o projeto para a construção de 114 unidades habitacionais em Nova Odessa. Agora vamos para a fase de licitação dos projetos e, depois, para a etapa da construção. Acreditamos que, se tudo correr bem, a construção dessas unidades habitacionais de interesse social inicia no ano que vem. Então estou muito feliz e quero agradecer ao Governo do Estado, ao governador Tarcísio de Freitas ao Secretário de Habitação Marcelo Branco e a CDHU pela parceria com Nova Odessa, sempre procurando fazer moradias para as pessoas mais carentes de São Paulo”, agradeceu o prefeito Leitinho.

“Estamos juntos. Como o prefeito falou, já está autorizada a sondagem da área pela CDHU e será contratado os projetos executivos. Desses projetos que vai sair o orçamento para a licitação da obra. Então, já estamos caminhando com esse empreendimento”, completou Ismael Pescarini, da CDHU.

O convênio com a CDHU havia sido anunciado com pompa no final de 2020 pela gestão municipal anterior, mas, quando a atual gestão assumiu, em janeiro de 2021, descobriu que toda a documentação havia desaparecido. Desde 2022, foi feito todo um trabalho que “resgate” da parceria com a estatal, que recomeçou praticamente do zero. “Se tivessem dado andamento a toda a papelada (em 2020), já estaríamos entregando essas unidades neste ano (2023)”, lamentou o prefeito Leitinho.

A Habitação reforça que não há necessidade de procurar o balcão de atendimentos no momento, e que comunicará a todos quanto for fazer atualização de cadastro ou abrir processo de inscrição.

