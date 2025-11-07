Reunião em Nova Odessa reforçou integração entre municípios e definiu novo planejamento orçamentário e operacional do consórcio

O prefeito de Nova Odessa e presidente do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas), Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou na manhã desta quinta-feira (06/11) de uma Assembleia Geral Ordinária da instituição realizada em sua sede, em Nova Odessa. O encontro reuniu prefeitos e representantes dos municípios associados e teve como objetivo discutir e alinhar as pautas que orientarão a continuidade das ações do Consimares em 2026.

Além do prefeito Leitinho, também participaram da assembleia o prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes; o prefeito de Capivari, Vitor Hugo Riccumini; o prefeito de Monte Mor, Murilo Rinaldo; o prefeito de Elias Fausto, Joaquim Bicudo; representando o prefeito Santa Bárbara d’Oeste, o secretário de Meio Ambiente, Cleber Luís Canteiro; representando o prefeito de Sumaré, o secretário da Administração, Vilson Amaral; e o superintendente do Consimares, Valdemir Aparecido Ravagnani.

Pautas

Na assembleia, foram discutidas pautas sobre orçamento e um novo modelo de gestão e operação do Consimares, voltado para aprimorar a eficiência dos serviços e fortalecer as políticas públicas de sustentabilidade e manejo adequado dos resíduos sólidos na região.

“O Consimares é um exemplo de união entre os municípios em prol da sustentabilidade e da gestão responsável dos resíduos. As decisões tomadas hoje garantem continuidade e planejamento para que, em 2026, o consórcio avance ainda mais em eficiência e resultados”, destacou o prefeito de Nova Odessa e presidente do consórcio, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

O superintendente do Consimares, Valdemir Aparecido Ravagnani destacou a importância do alinhamento entre os gestores. “O trabalho conjunto dos municípios é fundamental para que possamos otimizar recursos e aprimorar a gestão dos resíduos, beneficiando toda a população da região metropolitana”, afirmou Ravagnani.