O prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) cortou a gratificação que 80 servidores concursados (de carreira) recebiam pra exercer funções adicionais de Coordenador, Chefe de Seção, Dirigente Hospitalar, Encarregado, Ouvidor Municipal e Supervisor. Em publicação nesta quinta-feira (3) no Diário Oficial do Município, o chefe do Poder Executivo cessou a designação dos servidores nas funções de confiança.

Os vereadores André Faganello (Podemos) e Elvis Garcia-Pelé (PL) publicaram um vídeo conjunto no qual criticaram o prefeito por interromper o adicional dos concursados na mesma semana em que projeto de lei de sua autoria foi aprovado na Câmara Municipal concedendo a mesma reposição inflacionária no salário do funcionalismo (5,06%) aos seus próprios vencimentos, do vice-prefeito, secretários e secretários-adjuntos, os chamados ‘agentes políticos’.

“Me surpreende que na segunda-feira (31) eles votam um projeto de lei irregular pra aumentar o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. E agora nesse momento ele corta as gratificações dos concursados”, criticou Faganello. “Quem sabe eles voltam atrás e põem a mão na consciência, que quem trabalha de fato e faz a máquina pública funcionar merece a gratificação que estão cortando agora”, acrescentou Pelé.

Dirigente pede apoio e fala em “reestruturação”

A reportagem do Novo Momento teve acesso à mensagem de WhatsApp enviada por um secretário municipal, informando aos servidores que a Prefeitura “está fazendo uma reestruturação das gratificações”, com a “remoção de todos os servidores”. Na sequencia é dito: “Em nome do Prefeito Leitinho e do Vice Mineirinho, agradeço imensamente a cada um de vocês pelo comprometimento, parceria e dedicação ao longo desses anos”. Em seguida, a mensagem comunica que “será analisado cada caso e novas nomeações serão feitas”. Por fim, é pedido o “apoio de todos para que essa transição ocorra da melhor forma possível”.

A reportagem tenta o contato com o prefeito Leitinho e disponibiliza o espaço para a publicação.