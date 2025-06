Chegaram ao fim nesta terça-feira (24) as aulas das primeiras turmas do curso de “Banho e Tosa” oferecido pelo Programa Caminho da Capacitação do Governo do Estado em Nova Odessa. Ao todo, 45 alunos foram capacitados durante 10 dias de curso, e agora estão prontos para atuar no mercado de trabalho. Entre eles, alguns já se destacaram e conseguiram uma oportunidade de trabalhar na área. A formatura dos alunos acontece no próximo sábado (28/06), no Clube Recreativo Sumaré.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), o vice Alessandro Miranda (o Mineirinho), o presidente da Câmara, Oseias Jorge, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município, Rose Miranda, visitaram os formandos nesta terça-feira.

Uma das alunas que se destacou foi Aline Cunha de Carli, de 36 anos e moradora do Jardim Santa Luiza. Aline se dedicou totalmente ao curso e teve uma grande surpresa: já conquistou uma vaga de emprego na área pet antes mesmo de encerrarem as aulas.

“Amei o curso e quero agradecer toda a gestão municipal e estadual, que trouxeram essa oportunidade para a população. Aprendi realmente como dar banho nos animais. Temos que ter técnica e desenvoltura para desempenhar esse papel. Já fiz curso pago, mas este me trouxe muito mais conteúdo e novidades na minha vida. Terminei o curso hoje e amanhã já começo no meu novo emprego”, disse Aline.

Parceria na capacitação

O prefeito fez questão de acompanhar a entrega dos convites de formatura e reforçou a importância da parceria na capacitação da mão de obra local. “Estamos encerrando o primeiro curso de ‘Banho e Tosa’, um programa muito importante que qualifica e capacita as pessoas que gostam de animais. Um curso como esse, feito em instituição privada, seria muito caro. Neste caso, é totalmente gratuito graças à parceria com o governador Tarcísio de Freitas e sua esposa Cristiane”, afirmou Leitinho.

O vice-prefeito também apoiou os resultados dos alunos. “Quero agradecer todos os alunos, agora profissionais que estão aptos para trabalhar em nossa cidade. É um orgulho ter profissionais competentes no nosso mercado”, acrescentou Mineirinho.

A presidente do Fundo Social destacou o quão importante é a qualificação do curso. “Estamos falando de oportunidades reais para quem realmente quer aprender. Essa parceria com o Fundo Social de SP é maravilhosa, e só acontece porque temos uma gestão comprometida com o bem-estar da população”, disse Rose Miranda.

Responsável pela turma, a professora Mayara Parra destacou que os alunos foram extremamente envolvidos durante as aulas e ao conteúdo do curso. “Tive o prazer de ministrar as três turmas e conhecer muitas pessoas diferentes. Tivemos uma troca de experiências muito rica. Estou saindo daqui muito feliz porque alguns alunos já estão encaminhados no mercado de trabalho pet”, destacou.

Antônia Ribeiro dos Santos, de 67 anos, moradora do Jardim Alvorada, ficou muito feliz com o curso. “Foi muito bom aprender, gostei muito. Foi uma experiência maravilhosa. Vemos falar sobre banho e tosa e não temos noção do que é. Eu amo os animais e pretendo usar o que aprendi com meus bichinhos”, relatou.

Já Roselaine Galiotti, de 46 anos, moradora do Residencial Lopes Iglesia, também destacou a importância do curso. “Minha experiência foi incrível. A professora e a turma vão deixar muitas saudades. É muito bom que o governo traga esse projeto para quem não tem condições de pagar por um curso como esse”, completou.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP