O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) participou na manhã desta quarta-feira (16), na sede da Ambipar Environment, em Nova Odessa, da apresentação dos resultados do Projeto “Recicla Junto”, uma parceria das prefeituras que compõem o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) com a multinacional. Leitinho é o atual presidente do Consórcio.

Criado em 2023, o “Recicla Junto” promove há 18 meses a Economia Circular e a Coleta Seletiva através da destinação de resíduos sólidos recicláveis para “franquias” (cooperativas modernizadas) do Projeto nos municípios do Consórcio, evitando assim que esses materiais acabem em aterros sanitários ou descartados no meio ambiente. Além disso, aumenta a renda dos cooperados, garantindo dignidade para os recicladores.

Em Nova Odessa, entre outras ações, a parceria viabilizou um novo galpão para a Coopersonhos, a cooperativa de recicladores da cidade, além de treinamento e capacitação de seus cooperados e ações de Educação Ambiental.

Participaram da reunião o promotor Rodrigo Garcia, do Gaema do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), o prefeito Tato Bicudo, de Elias Fausto, o vice-prefeito de Monte Mor, Professor Fio, entre outros gestores – incluindo o superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani. Pela Ambipar, estavam os executivos Juliana Navea, Maíra Pereira e Geraldo Virgínio. Também falou Gabriel Macário, da ONG Espaço Urbano, parceira do projeto.

“Para mim, como prefeito, é um orgulho termos uma empresa como a Ambipar sediada em Nova Odessa, uma multinacional que atua na área do Meio Ambiente em mais de 40 países. E esse projeto em parceria com as cidades do Consimares está aumentando nossos índices de coleta seletiva e reciclagem, contribuindo assim com o meio ambiente e também com os profissionais da reciclagem, que ganharam dignidade para fazer seu trabalho – que é fundamental”, elogiou o prefeito Leitinho.

“Essa parceria é um exemplo da ‘responsabilidade compartilhada’ apregoada pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, na qual envolvemos com sucesso o Poder Público, a iniciativa privada e as cooperativas. Esse projeto mostra que é possível mobilizar todos os autores e fazer dar certo”, completou Mimo Ravagnani.

Galpão

A nova “central de reciclagem” de Nova Odessa deve ser inaugurada no final de maio. Situada no Parque Industrial Fritz Berzin, a nova sede é totalmente adequada e equipada para as atividades de reciclagem dos membros da cooperativa de recicladores e geração de renda, incluindo uma esteira, uma prensa e um guincho novos e modernos e de grande capacidade.

Até então, a Coopersonhos funcionava em um antigo barracão inadequado do Jardim Conceição. Fundada no início dos anos 2000, a cooperativa recebe apoio do Município, incluindo um caminhão e motorista para auxiliar no trabalho dos recicladores. São cerca de 12 cooperados atualmente, que atendem a cerca de 17% dos endereços da cidade – principalmente empresas e condomínios.

A renda média deles está na casa dos R$ 1,5 mil mensais, mas deve aumentar consideravelmente com o novo galpão, que tem capacidade para processar até 30% do lixo reciclável gerado localmente, e outras medidas a serem anunciadas nas próximas semana pela Prefeitura e parceiros para fomentar a Coleta Seletiva na cidade.

Sobre a Ambipar

A Ambipar é líder global em soluções ambientais e investe e opera projetos de descarbonização, economia circular, transição energética e regeneração ambiental. Fundada em 1995, a companhia atua em 41 países com um amplo portfólio de serviços ambientais, especialmente para recuperação de resíduos e respostas a emergências ambientais.

Pioneira em diversos produtos e serviços, é referência no mercado em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), com mais de 100 soluções de economia circular, mais de 25 patentes e mais de 50 prêmios de inovação nacionais e internacionais.

Com mais de 23 mil funcionários espalhados pelo mundo e mais de 600 bases operacionais, a empresa possui ações listadas na B3 e na Bolsa de Valores de Nova York. Seu desempenho também é reconhecido pela Standard & Poor’s, que classificou as ações da Ambipar como ações verdes na B3, a bolsa de valores brasileira.