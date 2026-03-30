Prefeito e vereador bateram-boca nesta segunda-feira (30) em Nova Odessa

O prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) utilizou a tribuna livre da Câmara Municipal de Nova Odessa na sessão desta segunda-feira (30) para se posicionar a respeito de denúncias feitas principalmente pelo vereador André Faganello (Podemos). Em dado momento, fez críticas ao parlamentar e houve um intenso bate-boca, com direito a troca de acusações pessoais entre ambos.

Com documentos em mãos, Leitinho iniciou sua explanação falando sobre apontamentos denunciados pelo vereador oposicionista. O chefe do Executivo argumentou que adotou providências após saber das possíveis irregularidades: quanto à compra de R$ 500 mil em itens alimentícios em uma padaria de Santa Bárbara e as obras pagas e não executadas de calçamento no município.

Leitinho disse que realizou sindicâncias e exonerou servidores assim que foram identificadas as irregularidades, encaminhadas ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) após os trabalhos de apuração internos. Em seguida começou a atacar o vereador, dizendo que Faganello “não é santo”.

O prefeito chegou a exibir no telão da Câmara um anúncio de imobiliária de uma casa que seria de propriedade de Faganello em um condomínio de alto padrão. Mencionou que o imóvel foi declarado à Justiça Eleitoral com valor de pouco mais de R$ 500 mil, mas teria valor de mercado de R$ 3,7 milhões, questionando a capacidade patrimonial do parlamentar.

Imóvel

Faganello disse que comprou o imóvel em 2011 e passou a morar em 2018. Além disso, que a casa se valorizou com o passar dos vários anos e as benfeitorias realizadas no período. Ainda afirmou que trabalha desde os 12 anos de idade – hoje tem 48 – e o investimento é fruto dos trabalhos iniciados antes da sua entrada na política.

Houve um forte bate-boca e a sessão acabou suspensa após a saída da maioria dos vereadores do plenário. Depois de retomada a sessão continuou a troca de outras acusações pessoais. Faganello depois exibiu declaração de bens do prefeito à Justiça Eleitoral e também levantou questionamentos sobre o patrimônio de Leitinho.

Em dado momento, quando Leitinho disse que o vereador “não era santo”, Faganello cometeu um ato falho e disse “nem Jesus foi santo”. Leitinho aproveitou o deslize do adversário e passou a atacá-lo. A reportagem do NM apurou que o vereador pretende esclarecer a fala, uma vez que teria se confundido na hora do nervoso.

Nesse sentido, o vereador pensou em dizer algo como ‘nem Jesus agradou a todos’. Interlocutores de Leitinho já estariam recortando a fala para usar contra Faganello, no mesmo estilo que ocorreu quando o ex-vereador Nenê Réstio disse a famosa fala das “cinco saídas” ao responder críticos da gestão Benjamim Bill Vieira de Souza que deixassem a cidade.

O vereador André Faganello é um possível nome para concorrer a prefeito em 2028 e a ofensiva de Leitinho teria a intenção de combater o provável adversário político na sucessão da Prefeitura, que pode ter nomes como do vice-prefeito Alessandro Mineirinho e do vereador, atual presidente da CM, Oséias Jorge.