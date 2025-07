Na noite desta terça-feira (1º), o Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa foi palco da formatura de mais uma turma do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) da Polícia Militar. A solenidade contou com a presença do prefeito Cláudio Schooder, o “Leitinho”, e o vice-prefeito Alessandro Miranda, o “Mineirinho”.

Conduzida pela 1º Sargento PM Joyce Aparecida Martins Garcia, do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a cerimônia teve a participação da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss e reuniu, aproximadamente, 1 mil alunos dos quintos anos de 12 escolas municipais e 2 particulares (Colégio Biocêntrico e Colégio Anglo Cezanne).

“Ver nossas crianças assumindo esse compromisso público é a certeza de que estamos no caminho certo. Agradeço aos instrutores, Cabo PM Daniel Carvalho e Cabo PM Clayne, por realizarem um trabalho que salva vidas e constrói um futuro digno para Nova Odessa”, afirmou o prefeito Leitinho.

Familiares e educadores lotaram o espaço, acompanhando momentos emocionantes, como o juramento coletivo contra as drogas e a violência, liderado pela aluna Emanuelli Ramos de Figueiredo, da Emef Salime Abdo. Também foram entregues medalhas a 30 estudantes que se destacaram nas atividades do programa.

Houve sorteio de brindes aos alunos e o querido leão mascote do Proerd, o Dare, agitou o ginásio com sua entrada triunfal, ao som de “Space Jam”. Ao final, crianças e policiais encerraram o evento cantando o hino do Proerd.

“Esta formatura é fruto de meses de dedicação dos policiais, professores e famílias. Cada certificado entregue hoje representa uma semente de esperança plantada em nossa cidade”, ressaltou o vice-prefeito Mineirinho.

Entre as autoridades, estiveram presentes a secretária de Educação Vânia Cezaretto, o secretário adjunto de Segurança Pública Silvio Natal, o diretor de Esportes Daniel Fujihara, o responsável pelo departamento de Cultura Lucas Frigeri, o presidente da Câmara Municipal, Oseias Jorge e a vereadora Marcia Rebeschini.

As escolas participantes foram Profª Alvina Maria Adamson; Vereador Osvaldo Luis da Silva; Profª Almerinda Delegá Delben, Profª Augustina Paiva, Paulo Azenha, Dante Gazzetta, Alzira Ferreira, Simão Welsh, Salime Abdo, Haldrey Michelle Bueno, Vereador Avelino Alves, Terezinha Malaguetta, Colégio Biocêntrico. Colégio Anglo Cezanne.

Proerd

Com 32 anos de atuação em São Paulo, o programa já formou milhares de crianças no município. As aulas, ministradas ao longo de cinco meses por policiais militares capacitados, abordam temas como autocontrole, tomada de decisões responsáveis e resistência à pressão de colegas.

