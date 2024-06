Leitinho empossa novo Conselho de Educação

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) deu posse na manhã desta sexta-feira (21 de junho) aos 28 novos membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Educação de Nova Odessa para o biênio 2024/2026.

O evento ocorreu no auditório da Prefeitura, na Avenida João Pessoa. O órgão é formado por representantes da Prefeitura, da Diretoria de Ensino de Americana, dos profissionais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, do Conselhos de Escolas, dos especialistas de Educação, pais e Sociedade Civil.

Estiveram presentes ainda o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira, o adjunto Assis das Neves Grillo e o vereador Oseias Jorge, além da equipe da Secretaria da Educação e boa parte dos novos conselheiros – todos aqueles que não estavam em sala de aula no momento da posse.

Em seguida, a nova formação do colegiado promoveu sua primeira reunião ordinária, elegendo Kelly Cristina Alves Moreira como presidente, e Cláudia aparecida Gimenes como vice.

Em sua fala, o prefeito destacou a importância do Conselho para a construção de uma Educação de qualidade em Nova Odessa e agradeceu a cada novo integrante do órgão, que atuam de forma não remunerada.

Fala Leitinho

“Quero parabenizar o Conselho da Educação. Sabemos que a Educação de Nova Odessa é uma das melhores do país segundo o IDEB, fruto de um trabalho de equipe, envolvendo toda a comunidade escolar. E os conselheiros têm um papel fundamental, de fiscalizar e auxiliar a Secretaria de Educação e os projetos que vêm sendo desenvolvidos pelo Município”, afirmou.

O Conselho Municipal de Educação é um órgão colegiado de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador. Sua principal função é acompanhar, avaliar e participar da formulação das políticas públicas educacionais no município, assegurando que elas estejam alinhadas às necessidades da comunidade e ao cumprimento das legislações vigentes.

Os novos conselheiros nomeados iniciam seus mandatos com a missão de contribuir para a excelência educacional em Nova Odessa, assegurando que a Educação no município continue a evoluir de forma inclusiva e participativa. Os conselheiros eleitos têm a responsabilidade de representar diversos segmentos da sociedade, incluindo pais, professores, diretores de escolas e membros da comunidade, proporcionando uma visão abrangente e democrática sobre as questões educacionais.

O secretário de Educação, José Jorge Teixeira, ressaltou a relevância do trabalho dos conselheiros. “Os novos membros terão um papel importante na análise e proposição de políticas educacionais que atendam às demandas da nossa população. Contamos com a dedicação e o compromisso de cada um para continuar avançando na melhoria da nossa Rede de Educação”, disse.

