Leitinho entrega à Rumo autorizações pra viaduto e passarela

O prefeito Leitinho Schooder (PSD) entregou nesta terça a Rumo Malha

Paulista S/A, em reunião no Paço Municipal, os alvarás municipais autorizando o início de duas importantes obras de segurança viária na linha férrea que corta o território de Nova Odessa.

São elas: a construção de uma passarela de pedestres no final da Avenida João Pessoa, ligando a Praça Central José Gazzetta ao Jardim Flórida, e a duplicação da passagem inferior (ou “viaduto”) entre a Rua Azil Martins (paralela à Avenida Carlos Botelho), no Jardim Santa Rosa, e a Rua Goiânia, no Jardim São Jorge – mais conhecida como “viaduto do Pézão”.

Participaram também a chefe de Gabinete, Carla Lucena, a secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Miriam Lara Netto, e seu adjunto Gustavo Valente. Pela Rumo, estavam presentes o coordenador de Relações Institucionais Marcelo Rodrigues, a gerente Giana Custódio e o especialista Thiago Augusto Eloy.

Segundo a Rumo, como já possuem projetos executivos e todas as demais autorizações, ambas as obras devem começar já em setembro próximo, com prazo de execução de até 11 meses – variando apenas conforme as condições climáticas do próximo período primavera-verão. Ou seja, ambas devem estar concluídas até meados de 2024. O investimento estimado é de R$ 22 milhões na somatória de ambas as intervenções.

Em seguida, prefeito e executivos da empresa vistoriaram a passagem entre o São Jorge e o Santa Rosa, que hoje comporta apenas uma mão de direção e “força” motoristas em direção à região do Picerno (em Sumaré), por exemplo, a desviarem por dentro da malha viária novaodessense.

Leitinho destacou o importante papel de seu vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) na viabilização das melhorias – o vice esteve em diversas ocasiões reunido com o então ministro da Infraestrutura (hoje governador do Estado de São Paulo) Tarcísio de Freitas acompanhando o andamento dos processos. As obras de segurança viária estavam previstas como compensação aos municípios no âmbito da antecipação da renovação do contrato da concessão federal.

“É uma ótima notícia para os moradores de Nova Odessa e também de Sumaré. Através desta parceria com o Governo Federal e com a Rumo, vamos duplicar o viaduto, que hoje é muito estreito e antigo e só permite passar um veículo por vez. Duplicado, ele vai ter mão dupla, facilitando a vida de quem circula por essa região”, comentou o prefeito Leitinho.

“Também vamos construir uma passarela entre a Praça Central e o Flórida, trazendo mais segurança para nossos moradores que circulam entre o Centro, o Flórida, a Vila Azenha, Santa Luiza, Nossa Senhora de Fátima e etc, que não vão precisar passar pela linha do trem”, completou o chefe do Executivo novaodessense.

