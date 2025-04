O prefeito Leitinho Schooder (PSD) assinou nesta segunda-feira (21/04/2025) o Decreto Municipal nº 4.854, que anuncia o “luto oficial de três dias no Município de Nova Odessa em sinal de profundo pesar pelo falecimento da Sua Santidade o Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio)”.

Apesar do sentimento de luto e das bandeiras a meio pau nos prédios da Prefeitura, a homenagem da cidade ao cardeal argentino, que faleceu nesta manhã em Roma após 12 anos de pontificado, não afeta o funcionamento dos órgãos públicos municipais.

Segundo o decreto, “Papa Francisco, na qualidade de Sumo Pontífice da Igreja Católica, sempre se destacou por sua incansável dedicação aos mais vulneráveis da sociedade, promovendo a justiça e a reconciliação, sem distinção de crenças ou divergência de qualquer tipo pelos membros mais fracos da sociedade buscando a justiça e a reconciliação independentemente de credos e divergências de qualquer natureza”.

“Fica declarado luto oficial de três dias no Município de Nova Odessa em sinal de profundo pesar pelo falecimento do Papa Francisco, que deixa um legado marcante pelo estimulo constante ao dialogo, ao afeto e solidariedade”, completa o texto publicado no DOM (Diário Oficial do Município) especial desta segunda-feira, disponível em www.novaodessa.sp.gov.br.

Mais cedo, em suas redes sociais, o prefeito havia declarado que “o mundo perdeu hoje uma das maiores referências de fé, humildade e esperança. O Papa Francisco nos deixa um legado de amor ao próximo e de defesa dos mais vulneráveis”.

Leitinho foi a Roma com a filha

“Tive a honra e a bênção de, durante uma viagem à Itália com minha filha, estar no Vaticano em um momento especial, no qual pudemos ouvir suas palavras e sentir de perto a força da sua mensagem. Um encontro inesperado, mas inesquecível”, lembrou.

“Minha solidariedade a todos os católicos e à Igreja. Que Deus conforte os corações e que o exemplo do Papa Francisco continue vivo entre nós. Descanse em paz, Santo Padre”, completou o prefeito novaodessense.

