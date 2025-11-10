Evento na Igreja Batista da Fazenda Velha coroou visita oficial, com criação da Associação Leta do Brasil sediada em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou, na tarde deste sábado (8), da recepção ao presidente da Letônia, Edgars Rinkēvičs, durante encontro com a comunidade leta local. Realizado na Igreja Batista da Fazenda Velha, o evento foi uma celebração dos laços históricos e culturais que conectam Nova Odessa à nação báltica.

Em conversa com o chefe de estado da Letônia, o prefeito Leitinho destacou a importância da comunidade leta para o desenvolvimento de Nova Odessa, desde a chegada dos primeiros imigrantes, há mais de um século. “É uma honra para nós receber o presidente Rinkēvičs. Em nome de todos os novaodessenses, agradeço este momento de valorização da nossa história comum e reafirmo nosso carinho por este povo que é parte fundamental de quem somos”, disse.

O presidente Edgars Rinkēvičs agradeceu a recepção em Nova Odessa. “Quero deixar o meu reconhecimento ao prefeito Leitinho pelo constante apoio à comunidade leta e ao Centro Cultural Leto de Nova Odessa. Este compromisso tem sido fundamental para preservar nossa herança e fortalecer os laços entre nossos países”, afirmou.

A comitiva presidencial foi integrada pela embaixadora da Letônia no Brasil, Alda Vanaga, pelo cônsul honorário em São Paulo, Karlis Novicks, e pela cônsul honorária em Brasília, Patrícia França.

Fundação da Associação Leta do Brasil

O encontro foi precedido pelo ato de fundação da Associação Leta do Brasil (ALB). Lideranças de comunidades letas de Ijuí (RS), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Varpa (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) reuniram-se com a comitiva presidencial para formalizar a nova entidade, que terá sede em Nova Odessa e será presidida pelo novaodessense Felipe Albrecht. Albrecht, que já residiu na Letônia e foi presidente do Centro Cultural Leto local, foi escolhido para liderar o projeto de unir e representar os letos-brasileiros em âmbito nacional.

Contexto da visita

A agenda do presidente Rinkēvičs no Brasil começou na última quarta-feira (05/11), com uma reunião no Palácio dos Bandeirantes com o governador Tarcísio de Freitas. Na ocasião, foram discutidos temas estratégicos como inovação, tecnologia, inteligência artificial e sustentabilidade, com foco no aprofundamento de parcerias internacionais e no papel de São Paulo na transição para fontes de energia renovável.

Na quinta-feira (06/11), o chefe de estado letão participou da COP 30 em Belém (PA), conferência de clima da ONU que destacou a proteção da Amazônia e a aceleração de ações globais contra as mudanças climáticas.

Sua chegada ao município foi antecedida de um encontro promovido pela ACINO (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa) em parceria com a Agência de Investimentos e Desenvolvimento da Letônia (LIAA). O evento, ocorrido na sexta-feira (07/11), reuniu empresários dos dois países e resultou na assinatura de um memorando de entendimento entre a ACINO e a Câmara de Comércio e Indústria da Letônia, abrindo caminho para novas oportunidades de cooperação comercial e investimentos.

Uma relação contínua com a Letônia

A visita do presidente Rinkēvičs reforça os laços históricos que unem Nova Odessa à Letônia. Ele segue os passos de outras importantes autoridades letas que já estiveram na cidade, como a presidente Vaira Vīķe-Freiberga em 2007 e o primeiro-ministro Valdis Dombrovskis em 2011.

Esta relação tem suas raízes no final do século XIX, quando os primeiros imigrantes letos chegaram ao interior paulista. Nova Odessa, fundada em 1905, consolidou-se como berço desta colonização no Brasil. Ao longo de gerações, a comunidade manteve viva sua herança cultural, preservando com notável vitalidade a língua, as tradições, a música sacra e as festividades que hoje constituem parte fundamental do patrimônio cultural do município.