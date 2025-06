Leitinho vai tentar emplacar Mineirinho a Federal

O atual vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Mineirinho (União) se tornou nome semi oficial a deputado federal pelo prefeito Leitinho Schooder (PSD). O vice mudou de partido este ano e era antes cotado para vir a estadual.

Pesquisa feita pelo NM este mês de junho mostra que Mineirinho ainda é bem frágil eleitoralmente, com potencial ainda bem menor que o do ex-prefeito e provável concorrente em 2028 Bill Vieira de Souza (PL). Mas o nome de Mineirinho foi colocado na ‘raia’ dos candidatos a estadual.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Bill lidera com folga corrida para deputado estadual em Nova Odessa. Ele aparece com 40% das intenções de voto em levantamento feito no dia 7 de junho na cidade. Em segundo lugar vem o campeão de votos na cidade em 2022 Ricardo Molina (Republicanos), que tem 13,4%. Vice-prefeito e nome cotado para ser ‘testado’ nas urnas como candidato a estadual, Alessandro Mineirinho (União) vem com 11,5% em terceiro lugar.

Mineirinho vai focar em Brasília

Com agenda já definida em Brasília, ele planeja reuniões estratégicas para garantir novos investimentos na área da saúde e iniciar tratativas com ministérios e parlamentares, visando o fortalecimento do desenvolvimento regional.

Para o prefeito Leitinho, Nova Odessa precisa ter voz ativa no Congresso Nacional. “Nossa cidade precisa de alguém que conheça de perto os nossos desafios, que tenha compromisso com a população e que trabalhe por toda a região. Esse nome é Mineirinho. Estamos confiantes de que sua pré-candidatura trará frutos positivos para Nova Odessa e para os municípios vizinhos”, declarou ao WA Notícias.

Leia + sobre partidos política regional