O atual vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Mineirinho (União) se tornou nome semi oficial a deputado federal pelo prefeito Leitinho Schooder (PSD). O vice mudou de partido este ano e era antes cotado para vir a estadual.

Pesquisa feita pelo NM este mês de junho mostra que Mineirinho ainda é bem frágil eleitoralmente, com potencial ainda bem menor que o do ex-prefeito e provável concorrente em 2028 Bill Vieira de Souza (PL).

Com agenda já definida em Brasília, ele planeja reuniões estratégicas para garantir novos investimentos na área da saúde e iniciar tratativas com ministérios e parlamentares, visando o fortalecimento do desenvolvimento regional.

Para o prefeito Leitinho, Nova Odessa precisa ter voz ativa no Congresso Nacional. “Nossa cidade precisa de alguém que conheça de perto os nossos desafios, que tenha compromisso com a população e que trabalhe por toda a região. Esse nome é Mineirinho. Estamos confiantes de que sua pré-candidatura trará frutos positivos para Nova Odessa e para os municípios vizinhos”, declarou ao WA Notícias.

A pré-candidatura de Mineirinho já tem gerado grande repercussão nos bastidores políticos e conta com o apoio de lideranças, empresários, entidades e moradores. O grupo acredita que essa é a oportunidade de dar um novo passo rumo ao fortalecimento político da região no cenário nacional.