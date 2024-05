Leitinho passou a liderar numericamente a corrida para a prefeitura de Nova Odessa

Pesquisa realizada segundo as regras determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, inciso IX do código eleitoral, e o artigo 105 da lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. Os dois seguem empatados na margem de erro. Leitinho tem entre 40,2% e 49,2% e Bill aparece com números entre 34,2% e 42,2%.

Sendo realizada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, entre os dias 16/05/2024 a 17/05/2024 com margem de erro 4,5 pontos para mais ou menos, nível de confiança é de 95%

Foram 470 pessoas entrevistadas em diferentes regiões da cidade.

A data de divulgação está prevista para o dia 21/05/2024

Sob registro: 01057/2024

INTENÇÃO DE VOTO PARA PREFEITO

Pesquisa estimulada de intenção de voto para a prefeitura de Nova Odessa, que mostra a evolução entre a pesquisa realizada em março e a atual.

BILL LIDERAVA A PESQUISA COM 35,7% E HOJE APARECE COM 38,7%.

O ATUAL PREFEITO LEITINHO SUBIU DE 31,5% DAS INTENÇÕES DE VOTO PARA 44,7%.

JUÇARA ROSOLEN COMEÇOU COM 1,9% E AGORA CAIU PARA 1,1%.

BEROCO NÃO FOI CITADO NA PRIMEIRA PESQUISA E NESTA CONTA COM 0,8%.

NÃO SABE OU ESTÁ INDECISO TOTALIZAVA 14,5%. NA NOVA PESQUISA, ESSE PÚBLICO APARECE COM 9,2%.

E QUEM VOTARIA EM BRANCO, NULO OU NENHUM, SUBIU DE 4,7% PARA 5,5%.