Lenda do Boi Falô estreia no MIS Campinas hoje

O aguardado média-metragem de Ton Crivelaro, *“A Lenda do Boi Falô Nas Terras do Barão”,* terá sua estreia no dia *30 de março,* às *19h30,* no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas.

A entrada é gratuita e contará com a participação especial dos renomados atores *José Pereira Jr.,* *Mirian Lins* e *Malu Sinotto,* que prometem abrilhantar ainda mais este evento.

Baseado em um projeto de resgate da lenda realizado pelo autor em 1995 e aprovado pelo Ministério da Cultura do Governo Federal em 2000, o filme traz à tona uma das mais fascinantes narrativas do folclore brasileiro, explorando as tradições e a cultura das terras do Barão.

Ton Crivelaro, conhecido por sua sensibilidade e talento na arte de contar histórias, mergulha no universo mítico do Boi Falô, apresentando uma obra que promete encantar o público e resgatar a memória cultural da região.

A estreia no MIS representa uma oportunidade única para os amantes do cinema e da cultura popular se reunirem e apreciarem uma obra que valoriza as raízes e as tradições brasileiras. O evento contará com a presença do diretor e dos atores, que participarão de um bate-papo após a exibição, proporcionando uma troca enriquecedora com o público.

*Serviço:*

*Filme:* A Lenda do Boi Falô Nas Terras do Barão

*Direção:* Ton Crivelaro

*Data:* 30 de março (domingo)

*Horário:* 19h30

*Local:* Museu da Imagem e do Som (MIS) – Campinas/SP

*Entrada:* Gratuita

