O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou uma moção de apelo na secretaria da Casa direcionada à empresa concessionária responsável pela administração da Rodovia Anhanguera para que realize melhorias e limpeza nos pontos de ônibus localizados ao longo do trecho entre os quilômetros 121 e 125.

No documento, o parlamentar afirma que os pontos estabelecidos na rodovia estão em condições precárias, com iluminação deficitária, sujeira, ausência ou deterioração de lixeiras e mato alto nas intermediações. “Tais deficiências comprometem o conforto e a dignidade dos usuários, tanto do transporte municipal quanto intermunicipal”, comenta.

Léo solicita que a concessionária realize limpeza frequente e programada dos pontos de ônibus no trecho citado; manutenção e conservação das estruturas existentes (coberturas, bancos, lixeiras e demais equipamentos); e melhoria na sinalização e iluminação, especialmente para garantir segurança no período noturno. “A falta de manutenção regular não é apenas uma questão de infraestrutura, mas também de segurança pública, saúde e bem-estar social”, conclui.

A moção de apelo será relacionada na pauta da sessão ordinária de 05 de agosto, após o recesso parlamentar. Se aprovada, será encaminhada à CCR AutoBan, concessionária responsável pelo trecho.