O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), se reuniu na sexta-feira (6) com o diretor-superintendente da Apae Americana (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Roberto Dellapíazza, e o deputado federal Marcio Alvino (PL-SP) para discutir os desafios enfrentados no dia a dia da associação e como parcerias públicas privadas podem auxiliar nos trabalhos desenvolvidos e projetos a serem implantados.

Durante a reunião, Léo destacou a importância do trabalho da APAE para a sociedade. Por sua vez, o deputado Marcio Alvino ressaltou que já encaminhou verbas federais através de emendas parlamentares para a APAE de Americana, por intermédio do vereador Léo da Padaria e buscou informações sobre as atuais demandas da unidade.

“As necessidades atuais foram apresentadas. Pudemos mais uma vez ver de perto o trabalho dedicado que a APAE realiza e o próximo passo é estudar a melhor maneira de contribuirmos com o desenvolvimento da instituição. O deputado compartilha conosco o compromisso de fortalecer políticas públicas em favor das pessoas com deficiência e nossa parceria tem gerado importantes conquistas, como as emendas parlamentares enviadas anteriormente por ele”, comentou Léo.