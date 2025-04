O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um ofício na secretaria do Poder Legislativo com indicação da destinação de recurso através de emenda impositiva do orçamento municipal para a construção de banheiros públicos na praça Jorge Arbix, no bairro Jardim Alvorada.

Léo propõe no ofício protocolado a destinação de R$ 70 mil para a execução da obra. “Pensando no bem-estar da população e dos frequentadores da praça, destinamos parte da nossa emenda impositiva para viabilizar a construção dos banheiros, algo essencial para o uso adequado e contínuo do espaço”, destacou o parlamentar.