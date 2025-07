O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou uma indicação na secretaria da Casa sugerindo à prefeitura a criação do Conselho Municipal de Defesa Civil (Comdec).

No documento, o parlamentar explica que o conselho terá um papel central na articulação das ações preventivas, no monitoramento de riscos e no fortalecimento da cultura de prevenção e resiliência, além de acompanhar as ações da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, contribuindo para o planejamento e a execução de estratégias eficazes de proteção. “O conselho será um espaço permanente de diálogo e construção coletiva, fundamental para proteger vidas e fortalecer a capacidade de resposta do município diante de desastres’, afirma Léo.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (8) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.