O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou duas indicações na secretaria da Casa solicitando aumento de varredores de rua nas regiões dos bairros Praia Azul e Jardim Alvorada.

De acordo com o parlamentar, a ausência de varrição adequada nas vias públicas tem ocasionado acúmulo de lixo e detritos. “A falta de varrição adequada traz riscos para o bem-estar da população, por isso, solicito à prefeitura que amplie a frequência e o número de varredores nesses locais. Manter as ruas limpas é preservar a saúde e a dignidade dos moradores”, ressalta Léo.

As indicações serão relacionadas na pauta da sessão ordinária desta terça-feira, dia 9, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento