O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre o funcionamento do Programa Escola Segura.

No documento, o parlamentar relata que o programa tem o objetivo de fortalecer a proteção nas escolas e nos demais prédios da secretaria de Educação. A iniciativa contempla a instalação de 933 câmeras de videomonitoramento, cobrindo corredores, entradas, saídas, fachadas e outros ambientes internos e externos das unidades.

“Diante dos últimos acontecimentos referentes a episódios gravíssimos envolvendo condutas inaceitáveis dentro do ambiente escolar, torna-se ainda mais evidente a necessidade de fortalecer mecanismos de prevenção, monitoramento e resposta imediata”, afirma Léo.

O vereador questiona o estágio atual de implementação do sistema de videomonitoramento nas escolas e demais prédios da secretaria de Educação; quantas câmeras já foram instaladas até o momento e quais unidades ainda estão pendentes de monitoramento; e se existem estudos ou planejamento para a possibilidade de instalação de câmeras em salas de aula, de forma que a segurança seja ampliada sem comprometer a privacidade de alunos e profissionais.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (09) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta