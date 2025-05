O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um projeto de lei na secretaria da Casa propondo o fornecimento gratuito de pulseiras de identificação para idosos com a Doença de Alzheimer.

Segundo o parlamentar, a pulseira é uma ferramenta importante para a identificação de pessoas com Alzheimer, contribuindo para o respeito e a inclusão. “É uma medida simples, acessível e eficiente, capaz de fazer a diferença em situações em que o paciente se perde, tem dificuldade para voltar para casa ou para se comunicar e receber ajuda”, defende.

No texto do projeto, o autor propõe critérios de padronização com o nome do paciente e o telefone de referência para contato com familiar ou cuidador. A distribuição será estabelecida pelos órgãos de saúde, devendo ser priorizados os idosos em situação de vulnerabilidade social e econômica.

“Infelizmente, conforme noticiado pela imprensa, há diversos exemplos em que idosos com demência se perdem, não são localizados pela família e ficam expostos a inúmeros riscos, situação que pode culminar em desfechos fatais”, aponta Léo.

O autor ressalta, ainda, que outro benefício do uso da pulseira é a possibilidade de mapeamento pelo poder público do número de pacientes com a doença. “Esse mapeamento é fundamental para a condução de políticas públicas mais eficientes, assertivas e compatíveis com a demanda que, infelizmente, é crescente. Além disso, em casos de benefícios futuros que poderão implantados, o acessório já será uma ferramenta eficaz para a garantia de direitos”, conclui Léo.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.