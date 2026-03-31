O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre a troca da rede de água nos bairros Chácara Letônia e Jardim América II.

No documento, o parlamentar aponta que moradores da região da Praia Azul relataram sobre problemas frequentes no abastecimento, como baixa pressão, interrupções e dificuldades no atendimento à demanda diária mesmo com a existência de reservatórios nos dois bairros. “A rede antiga ainda provoca falta de água em diversos pontos, prejudicando a qualidade de vida da população”, afirma Léo.

O vereador pergunta se existe planejamento para a realização da troca visando a melhoria da rede de água nas regiões mencionadas; e se existe previsão ou estimativa de prazo para o início e conclusão das obras. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na sessão ordinária de terça-feira (31). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.