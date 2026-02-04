O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou uma indicação na secretaria da Casa solicitando à prefeitura estudos para a implantação do sistema de pagamento via Pix de contas de água e esgoto do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana).

De acordo com o parlamentar, a medida tem como objetivo proporcionar maior comodidade aos usuários, agilidade nos pagamentos e redução da inadimplência, além de modernizar os serviços públicos oferecidos à população. “O uso do PIX, por se tratar de um meio de pagamento rápido, seguro e amplamente difundido, também pode contribuir para a otimização dos processos internos, diminuição de custos operacionais e melhoria na arrecadação”, afirma Léo.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (3) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.