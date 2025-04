O presidente da Câmara Municipal, vereador Léo da Padaria (PL), e os vereadores Levi Rossi (PRD) e Lucas Leoncine (PSD) participaram na quinta-feira (24) da 7ª edição da TecnoTêxtil Brasil 2025 – Feira de Tecnologias para a Indústria Têxtil e de Confecção, e entregaram moção de congratulação à Febratex, grupo responsável pela realização do evento. Estavam presentes o vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros; o secretário-adjunto de Comunicação, Regis Cardoso; e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.

Leoncine explicou que, durante o evento, os principais players do mercado têxtil apresentam seus lançamentos em tecnologia, máquinas, equipamentos, insumos e matéria-prima contribuindo assim para o desenvolvimento da indústria. “É uma moção que reconhece uma das maiores iniciativas de apoio à indústria local. Somos o maior polo têxtil do Brasil e um dos principais em produção de fibras artificiais e sintéticas na América Latina. Além de tudo, a feira aquece a economia local, o comércio e a rede hoteleira”, disse o parlamentar.

“Muito importante participarmos desse momento, dessa feira que oferece oportunidades e negócios no setor têxtil e movimenta a economia local também durante os dias de evento, vamos apoiar para que as próximas edições sejam ainda maiores’, disse Levi.

O fortalecimento de Americana no cenário nacional e mundial de produção têxtil foi destacado por Léo da Padaria. “A TecnoTêxtil é um ponto de encontro crucial para quem quer entender as novas direções do setor, com conexões que se transformam em negócios. O Poder Legislativo continuará dando seu apoio ao desenvolvimento econômico e à atração de investimentos na nossa cidade, parabenizamos todos os realizadores”, concluiu.

Ainda na ocasião, a moção de congratulação, de autoria do vereador Lucas Leoncine e apoiada por todos os demais vereadores, foi entregue ao diretor do Grupo Febratex, Helvio Roberto Pompeo Madeira.