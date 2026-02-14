A Câmara de Santa Bárbaram, através da Escola do Legislativo, oferece qualificação em parceria com associação haitiana

Com apoio institucional da Prefeitura, a Escola do Poder Legislativo Barbarense (EPLB), da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com a Associação de Desenvolvimento da Comunidade Haitiana (ADCH), promove o curso “Português para Estrangeiros”, com início no dia 28 de fevereiro. As aulas serão gratuitas e acontecerão aos sábados, das 14 horas às 15h30, no Centro Cultural e Biblioteca Professor Léo Sallum, na Cidade Nova.

O curso será ministrado pelo jornalista Fernando Campos, professor de Redação e docente em cursos técnicos da rede estadual de ensino. A iniciativa tem como objetivo contribuir para a integração social, cultural e cidadã de estrangeiros que vivem no Município, por meio do ensino da língua portuguesa, facilitando a comunicação no dia a dia e o acesso a serviços, trabalho e direitos.

Não é necessária inscrição prévia para participar do curso. Os interessados devem comparecer diretamente ao Léo Sallum, no primeiro dia de aula, no endereço Rua do Algodão, 1.450, na Cidade Nova, no horário previsto para o início das atividades.

Com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste