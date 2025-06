Leoncine 'apanha' em grupos com vídeo vs Gualter

Líder de governo em Americana, o vereador Lucas Leoncine (PSD) tem apanhado em vídeos que circulam em grupos de whatsapp. Ele é um dos nomes mais próximos do governo e tem arcado com o ônus de ter defendido o aumento do IPTU e agora tem o vídeo ‘pesando’ contra suas falas e defesas.

No vídeo, ele aparece falando que o IPTU não terá aumentos nos próximos anos até 2028- somente os 20,5% que recairão sobre os contribuintes em 2026. O vídeo montado corta para uma entrevista do prefeito Chico Sardelli (PL) a uma rádio ‘amiga’.

O prefeito nega que não haverá aumento (ao menos correção inflacionária) nos próximos anos.

Como líder do governo, LL tem sido o nome que mais ‘apanha’ nas redes sociais depois da aprovação do aumento de 20,5% no IPTU na cidade.

Leoncine pede controle de velocidade em trecho da Rua Fortunato Faraone

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo que a prefeitura estude medidas para controle de velocidade nas proximidades do número 460 da Rua Fortunato Faraone, no Jardim Girassol.

No documento, o parlamentar explica que moradores entraram em contato com seu gabinete relatando o constante trânsito de veículos em alta velocidade na região, em área próxima a diversos estabelecimentos comerciais. Em visita ao local, Leoncine identificou e registrou o problema junto à população.

