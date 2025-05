O vereador Lucas Leoncine (PSD) reuniu-se na terça-feira (13) com o engenheiro e secretário adjunto de Trânsito da prefeitura de Americana, Marcelo Giongo, para discutir medidas de melhoria no fluxo de trânsito em vias públicas da Vila Amorim e Vila Frezzarim.

Durante a reunião, o parlamentar explicou que o fluxo de veículos no cruzamento da Rua Fortunato Faraone com a Rua Peru tem se intensificado nos últimos anos, especialmente pelo crescimento de atividades comerciais na região. “Constantemente os moradores entram em contato com nosso gabinete, na expectativa de que as obras de sinalização e implementação de rotatória sejam concluídas. Levamos essa e outras demandas ao Marcelo Giongo e tenho certeza de que a população será muito beneficiada pelo trabalho desenvolvido”, disse Leoncine.

Ainda na ocasião, foram discutidas ações para minimizar os congestionamentos nas vias que atravessam a Rua Hermes Fontes, como a implementação de semáforos. “Nós vamos acompanhar essa questão, pois é necessário desafogar o trânsito naquele trecho, são inúmeras as reclamações”, concluiu.

Vila Amorim e Dainese

O vereador protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre medidas para fluxo do trânsito entre as ruas Hermes Fontes, Vicente de Carvalho e Luiz de Camões, na Vila Dainese e Vila Amorim.

No documento, o parlamentar explica que o trânsito intenso na região tem provocado congestionamentos constantes e aumento do tempo de espera para conversão de veículos. “Os moradores estão nos procurando há meses sobre esse problema, pois se trata de uma via pública que liga regiões populosas da cidade, além do uso por moradores de Santa Bárbara d’Oeste. Em horários de pico, os motoristas têm muita dificuldade para acessar a Rua Hermes Fontes. Estamos pensando em soluções para que a prefeitura planeje as intervenções necessárias”, diz Leoncine.

O autor pergunta se há atualizações da prefeitura sobre projetos em andamento para o local; quais medidas serão adotadas; se há viabilidade de instalação de semáforos; e se há possibilidade de instalação de faixas elevadas de travessia para proteção de pedestres. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (20). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.