Leoncine discute melhorias em praça e mobilidade no centro

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre projetos de melhorias para a Praça Comendador Müller e para a mobilidade urbana na região central de Americana.

No documento, o parlamentar informa que seu gabinete tem sido procurado por comerciantes da região central com questionamentos sobre os planos de intervenção da prefeitura para melhorar o ambiente de fluxo de pessoas que procuram o comércio local.

Fala Leoncine

“Tenho acompanhado a luta dos comerciantes para que o centro receba investimentos, seja revitalizado e se torne mais atrativo. Temos a questão da mudança do plano diretor em discussão e com informações mais precisas da prefeitura poderemos trabalhar para apoiar a execução dos projetos, seja com intermediação de investimentos ou propostas de intervenção”, explica Leoncine.

O autor pergunta se a prefeitura tem projetos de melhorias na estrutura da Praça Comendador Müller; quais intervenções, na região central, poderão ser realizadas nos próximos anos; e, em relação ao fluxo do trânsito, se há planos para otimizar o tráfego de veículos e o trânsito de pedestres.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, dia 2). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.