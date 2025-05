O vereador Lucas Leoncine (PSD) reuniu-se na quarta-feira (7) com estudantes do curso de Direito do Centro Universitário Salesiano de Americana (Unisal) para discutir o processo legislativo nas câmaras municipais.

O parlamentar recebeu em seu gabinete os estudantes Bruna Santana Wilden, Ana Beatriz Adornos Campos, Marina Laura Vernizzi, Leonardo Fagionato dos Santos, Victor Alexandre de Brito Lemes, e Joao Otavio Granzotti e recebeu sugestões de projetos de lei voltados ao transporte público e de benefício a servidores públicos curadores. “Foi um momento de compartilhar experiências, pois eles estão trabalhando com a temática da constitucionalidade e nós, na Câmara Municipal, lidamos diretamente com os controles legais no processo de protocolo dos projetos de lei. Aproveitamos para analisar uma sugestão de melhoria na mobilidade urbana e quais caminhos mais adequados para a tramitação do projeto”, explicou Leoncine.

Ainda durante a reunião, os estudantes questionaram sobre a viabilidade de proposituras voltadas a benefícios sociais e se elas poderiam interferir nas atribuições do Poder Executivo. “Essa participação da sociedade no Poder Legislativo é indispensável, pois somos eleitos para representar, um trabalho que é impossível sem que haja diálogo constante. A Câmara tem que estar sempre aberta e disposta a cumprir o papel de colaborar na formação crítica dos cidadãos”, concluiu.