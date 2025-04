O vereador Lucas Leoncine (PSD) reuniu-se nesta segunda-feira (14) com o chefe de gabinete da secretaria de Obras da prefeitura de Americana, Caio Ortiz, e o médico Leonardo Ferreira para discutir sobre viabilidade de projetos que visam melhorar o fluxo de pedestres entre as Ruas Primo Picoli e Doutor Vieira Bueno.

Durante o encontro, o profissional da saúde explicou que o local é utilizado por idosos e pessoas com mobilidade reduzida que realizam consultas médicas na região e o fluxo de veículos em alta velocidade é intenso, ocasionando riscos de acidentes constantemente.

“Pudemos constatar que as vagas de estacionamento preferenciais são escassas, então as pessoas precisam atravessar por vias muito movimentadas para chegar aos consultórios médicos. Os profissionais de saúde do Centro Médico se organizaram e propuseram intervenções na área para garantir mais segurança”, explicou Leoncine.

Ainda em fiscalização na região, o parlamentar destacou que, após a reunião, as propostas de obras e melhorias viárias serão analisadas pela prefeitura. “Nosso objetivo está sendo intermediar diálogo entre população e poder público municipal, pois as obras dependem de aprovação dos projetos por parte da prefeitura; meu mandato seguirá à disposição para acompanhar todo esse processo”, concluiu.