Leoncine quer obras e vagas gratuitas na Praça Comendador Müller

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal sugerindo à prefeitura a realização de um estudo de viabilidade de obras para melhorias na mobilidade urbana na Praça Comendador Müller, na região central de Americana.

No documento, o parlamentar sugere a permissão para tráfego de baixa velocidade de veículos entre a Rua Rui Barbosa e a Rua Washington Luiz, através da praça, e a ampliação da oferta de vagas gratuitas de estacionamento e defende que as medidas podem facilitar o acesso às lojas e fomentar o uso do espaço da praça.

Fala Leoncine

“Nós protocolamos requerimentos à prefeitura para entender quais projetos estavam sendo estudados e, através do meu gabinete, me reuni com profissionais de urbanismo e empresários. Agora temos uma proposta, que poderá ser aperfeiçoada, para melhorar o fluxo de pessoas, dar mais conforto e segurança”, diz Leoncine.

Ainda na indicação, Leoncine afirma que as intervenções de revitalização permitirão acesso mais próximo aos pontos comerciais e aos serviços públicos da região, além de privilegiar a questão ambiental, garantindo manejo adequado das árvores no local e aperfeiçoamento do escoamento de água pluvial.

“Queremos uma praça viva e segura, que possa ser frequentada no período noturno e que facilite o trânsito pelo centro. A partir de agora, entendo que muitas outras propostas poderão ser apresentadas com intuito de fortalecermos o centro de Americana”, conclui.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira, dia 29, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

