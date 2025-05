O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo diretrizes gerais para políticas públicas de fomento ao empreendedorismo inovador e de apoio a microempreendedores e startups na cidade.

No documento, o parlamentar explica que o projeto visa aperfeiçoar a legislação municipal, favorecendo a criação de um ecossistema permanente voltado à inovação, inspirado em polos tecnológicos consolidados em outras cidades.

“A estratégia de crescimento econômico para Americana, em longo prazo, deve priorizar o investimento em negócios industriais e de serviços que agreguem tecnologia e estimulem a qualificação da mão-de-obra local. Temos mais de nove mil microempreendedores individuais ativos, mercado consolidado de serviços e indústrias, queremos incentivar os investimentos em pesquisa e inovação”, defende.

O autor estabelece, no projeto, que espaços como coworking, hubs, living labs, farmlabs e laboratórios de produção devem ser incentivados através de políticas públicas e que o poder público estimule bônus tecnológico, crie plataformas digitais voltadas a MEIs e contrate sistemas inovadores para aperfeiçoar serviços públicos.

“Trata-se da proposição de um norte de políticas públicas que vão além dos programas de isenção fiscal. Queremos criar uma base sólida para a economia do futuro, com empresas eficientes e trabalhadores com melhor remuneração”, conclui Leoncine.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.