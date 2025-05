O vereador Lucas Leoncine (PSD) reuniu-se nesta terça-feira (13) com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, para discutir demandas de obras públicas nos bairros Vila Jones, Campo Limpo, Jardim Brasília e Jardim Ipiranga.

Durante a reunião, o parlamentar apresentou indicações protocoladas na Câmara e pediu informações sobre o cronograma de obras para reparo em canaletas de água pluvial localizadas na Vila Jones e no Campo Limpo. “Com o tempo, essas estruturas acabam ficando danificadas e entopem. Os moradores cobram providências para que a prefeitura faça as manutenções e estamos acompanhando o cronograma”, disse Leoncine.

Ainda na reunião, foram discutidas demandas relacionadas à construção de calçadas nas proximidades dos cantos ajardinados do Jardim Ipiranga, principalmente os localizados na Rua Itambé, e de melhorias na estrutura da Praça Manoel Françozo, localizada no Jardim Brasília. “Recebemos representante do projeto Ações Sementinhas e levamos ao secretário a importância de reforma da praça, garantindo um espaço ideal de lazer para a população”, concluiu.