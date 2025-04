O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre reforma da Praça Marcílio Frezzarin, localizada na Vila Frezzarim. No documento, o parlamentar explica que os moradores do bairro entraram em contato com seu gabinete relatando que a última revitalização realizada no local aconteceu há vinte anos e, desde então, os equipamentos do espaço público estão desgastados ou inutilizados pela ação do tempo.

“Nós estamos acompanhando as ações da prefeitura na reforma de praças, porém, no caso da Praça Marcílio Frezzarin, as obras serão executadas como contrapartida de empresa privada; então o intuito do requerimento é justamente termos respostas sobre o andamento desse projeto e quais foram as melhorias solicitadas. É uma área verde importante para a comunidade e que precisa de melhorias”, diz Leoncine.

O autor pergunta se há previsão para o início das obras; se há prazo para que a empresa finalize as obras de revitalização; e pede envio de um plano detalhado, no qual conste quais melhorias foram solicitadas pela prefeitura. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (8). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Já o vereador Jean Mizzoni (Agir) esteve nesta quarta-feira (2) no bairro Parque Universitário conversando com moradores sobre demandas da região. Durante a visita, o parlamentar relatou que recebeu reivindicações da população sobre pedidos de reparos no asfalto, limpeza e reforma de canaletas de escoamento de água pluvial, além do problema na parte baixa do bairro que é o empoçamento da água da chuva, devido a ausência de bocas de lobo, especialmente na Rua Professor Leopoldo Vicente de Castro e Rua Professora Lucia Helena Streicher Covesi.

“Estou formalizando as indicações de melhorias para que os setores competentes da Prefeitura tenham ciência e atendam as solicitações e vou apresentar um requerimento pedindo informações sobre a questão do escoamento de água pluvial no bairro a fim de saber quais medidas estão previstas pela administração municipal para solucionar este problema”, comentou Mizzoni.