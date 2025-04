Leoncine quer recape entre ruas na região do Werner Plaas

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo manutenção asfáltica nas ruas Parati e Rio Grande, no bairro Werner Plaas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No documento, o parlamentar explica que moradores do bairro entraram em contato com seu gabinete para informar que a via tem tráfego intenso de veículos e há muitos anos não recebe obras de melhorias.

Fala Leoncine

“Estive esta manhã no Werner Plaas, em atendimento ao chamado da população, e pudemos constatar que muitas vias do bairro têm buracos e desnivelamento. Além desse trecho, outras ruas também sofreram desgaste e ainda esperam por investimentos para obras”, diz Lucas.

Ainda na indicação, Leoncine afirma que o problema está se agravando ao longo dos anos. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 22, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Leia + sobre partidos política regional