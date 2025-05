A vereadora Leonora Périco (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando estudos da prefeitura para a ampliação da unidade básica de saúde do Jardim Boer ou a construção de novas UBS nas proximidades.

No documento a parlamentar explica que, com o fechamento da unidade de saúde do bairro São Luiz, o atendimento à população ficou prejudicado. “A UBS Jardim Boer passou a absorver a demanda de bairros vizinhos, resultando em filas extensas, demora nos atendimentos e sobrecarga da estrutura física e dos profissionais de saúde”, afirma Leonora.

A autora pergunta se existe estudo técnico para a ampliação da UBS Jardim Boer ou a construção de novas unidades básicas de saúde na região. Pede, ainda, que seja encaminhada cópia do estudo técnico e o cronograma previsto para sua execução.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária, dia 20. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.