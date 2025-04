A vereadora Leonora Périco (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a realização de serviço de dedetização no cemitério do Parque Gramado.

No documento, a parlamentar relata que durante visita ao local, constatou a necessidade urgente do serviço para evitar riscos à saúde pública.

Fala Leonora

“A dedetização do cemitério do Parque Gramado é fundamental para garantir a segurança, a saúde e o bem-estar de todos que frequentam ou trabalham no local”, afirma a vereadora. A indicação da vereadora foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (15) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

