Leonora Périco cobra término de obra na UBS do São Domingos

A vereadora Leonora Périco (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as obras de reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro São Domingos.

No documento, a parlamentar menciona que foi procurada por usuários do sistema público de saúde que relataram que atualmente os atendimentos são feitos na UBS do Parque das Nações, o que gera dificuldades para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

A autora pergunta qual o status da obra da UBS do bairro São Domingos e se existe uma nova previsão de entrega e início de funcionamento da unidade.

Fala Leonora Périco

“Os pacientes do posto do São Domingos estão sentindo os impactos dessa obra. Entendo a urgência dessa demanda e reforço a importância da conclusão da obra para garantir um atendimento mais próximo e digno”, explica Leonora.

O requerimento foi discutido e aprovado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária de terça-feira, e será encaminhado à prefeitura para resposta.

