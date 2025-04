A vereadora Leonora Périco (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo à prefeitura a execução de trabalho de instalação e manutenção de novos bancos no terminal metropolitano de Americana, localizado na região central.

No documento, a parlamentar aponta que usuários e passageiros relataram transtornos na espera pelos ônibus devido à insuficiência de bancos, “Os que estão disponíveis não atendem à grande demanda de pessoas que utilizam do local diariamente. A instalação de novos bancos no terminal metropolitano é essencial para oferecer mais conforto aos passageiros, garantindo dignidade e melhor atendimento à grande demanda de usuários”, defende Leonora.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.