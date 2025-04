A vereadora Leonora Périco (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a fiscalização das piscinas da Praça da Fraternidade localizada no bairro do Jardim da Paz. No documento, a parlamentar relata que foi procurada por moradores da região que manifestaram grande preocupação em relação a manutenção das piscinas que vem causando acúmulo de água parada.

“Mesmo desativadas, as piscinas da praça da fraternidade precisam de manutenção para evitar riscos à saúde e a segurança da comunidade”, afirma Leonora. A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 8, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.