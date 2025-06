Leonora vai a Brasília para reunião do PL Mulher

A vereadora Leonora Périco esteve em Brasília no último final de semana para participar de encontro do PL Mulher Nacional. A grande estrela do encontro foi a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, cotada para ser candidata a presidente no ano que vem.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Leonora é a única mulher do PL na Câmara de Americana. O partido é o maior da cidade no campo político com o prefeito e 5 vereadores.

Leonora vem pra deputada?

O estafe de Léo não nega nem confirma, mas ela se aproximou de Michele e deverá pleitear uma vaga para deputada federal nas eleições do ano que vem. Em 2022, ainda no PDT, ela saiu para deputada estadual e consolidou o nome para voltar muito bem votada em 2024 para um novo mandato na CM Americana.

O encontro aconteceu na última sexta-feira (6) e sábado (7) e foi liderado de ponta a ponta por Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. O presidente Jair Bolsonaro também marcou presença no primeiro dia de evento, além de parlamentares federais do PL, como o senador Marcos Rogério.

“Quero agradecer ao presidente Valdemar (Costa Neto) que nos dá a oportunidade de realizar eventos como esse, reunindo todas as nossas mulheres. Agradeço também à equipe do PL Mulher que trabalhou incansavelmente para esse momento acontecer”, declarou Michelle Bolsonaro no encerramento do encontro.

Leia + sobre partidos política regional