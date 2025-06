Pela segunda vez, Nova Odessa recebe uma equipe diplomática oficial proveniente da Letônia que tem como objetivo realizar a emissão de passaportes para cidadãos letos que moram no Brasil, ou de ascendência leta que nasceram e vivem aqui e em outros países da América do Sul. A ação, que aconteceu pela última vez em 2015, ocorreu ao longo desta semana no IZ (Instituto de Zootecnia).

Na visita anterior, em 2015, cerca de 70 pessoas aderiram à emissão do passaporte leto. Desta vez, até a tarde de quinta-feira (12), a equipe atendeu a cerca de 450 pessoas, muitos deles moradores de Nova Odessa e descendentes dos imigrantes da Letônia que chegaram à cidade a partir de 1905.

De acordo com a presidente da Associação dos Letos da América do Sul e Caribe, Renate de Carvalho Albrecht, a Letônia não possui uma embaixada em nenhum país da América Latina, o que dificulta os serviços do Consulado na emissão de passaporte para os letos.

“A missão aqui no Brasil é uma iniciativa da comunidade leta no Brasil e que permite que os cidadãos letos ou brasileiros com dupla cidadania emitam ou renovem seus documentos oficiais sem ter que viajar ao exterior”, explicou a presidente da Associação.

Atendimentos

Os atendimentos aos interessados foram feitos por representantes do Departamento Consular do Ministério de Relações Exteriores da Letônia, que contam com acesso aos sistemas necessários para a coleta de dados dos interessados. Após a conferência dos dados, os passaportes são emitidos e enviados para o Brasil diretamente da Letônia, via correio.

“Para muitos cidadãos, este é o primeiro passaporte leto emitido. O documento tem validade de 10 anos, o que torna essa iniciativa muito significativa para a comunidade leta no Brasil”, completa Renate – que é casada com o novaodessense Felipe Albrecht.

Para Rubens Peterlevitz, que é membro voluntário da equipe organizadora, o trabalho é resultado de um esforço em conjunto. “São mais de seis meses de preparação para este momento, atualizando dados e garantindo que todos estivessem aptos aos atendimentos, para evitar que pessoas que viajassem de longe tenham problemas em realizar a emissão do passaporte”, destacou.

A organização local do evento contou ainda com os “reforços” das novaodessense Deise Emília Klavin Alvarenga, presidente do Centro Cultural Leto de Nova Odessa, Júlia Klavin, Gunta Gutmanis e Daina Gutmanis – todas de ascendência leta. Já o atendimento técnico e emissão de passaportes é realizado pelos representantes letos Ansys Herzog e Matisse, enviados diretamente pela Letônia.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP