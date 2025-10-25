O vereador Levi Rossi (PRD) protocolou uma moção de apelo na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo que a secretaria estadual da Saúde adote medidas urgentes que ampliem e garantam a disponibilização de aparelhos auditivos à população de Americana.

No documento o parlamentar explica que, de acordo com informações da secretaria municipal de Saúde, atualmente 1.060 pessoas aguardam na fila de espera para receber o equipamento em Americana. A solicitação mais antiga data de fevereiro de 2013.

“É inaceitável que cidadãos aguardem há mais de uma década por um aparelho auditivo. Estamos falando de um direito básico, que interfere na comunicação, na autonomia e na dignidade dessas pessoas. O Estado precisa agir com urgência para reduzir essa fila e garantir um atendimento mais humano”, afirma Levi.

A moção foi aprovada pelos vereadores na sessão ordinária de terça-feira (21) e encaminhada à secretaria estadual de Saúde.