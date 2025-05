O vereador Levi Rossi (PRD) protocolou uma moção de apelo na secretaria da Câmara Municipal de Americana endereçada ao secretário estadual de Saúde, Dr. Eleuses Paiva, pedindo agilidade nas análises das solicitações de medicamentos de alto custo fornecidos pelo governo do estado ao município.

No documento, o parlamentar relata que muitos pedidos são devolvidos por motivos desnecessários, comprometendo o tratamento dos pacientes que necessitam dos medicamentos. “Falta bom senso a quem analisa a documentação, o que acaba trazendo transtornos e demora para o usuário em seu tratamento, considerando que muitos remédios são de uso contínuo. Quando o pedido é devolvido, a pessoa precisa começar tudo novamente com as consultas médicas em busca de novos encaminhamentos e receituários”, aponta.

Levi destaca que, conforme informações prestadas pela Farmácia Central, os medicamentos de alto custo correspondem a 70% dos atendimentos diários. “Muitos cidadãos estão com sérias dificuldades nos medicamentos de alto custo em nossa cidade e por esse motivo estamos apelando ao secretário estadual da Saúde, Dr. Eleuses Paiva, para que intervenha na melhor organização das análises de solicitações de medicamentos”, conclui o vereador.

A moção foi aprovada pelos vereadores durante a sessão ordinária de terça-feira (13) e será encaminhada à secretaria estadual de Saúde para análise.