O vereador Levi Rossi (PRD) se reuniu na quarta-feira (1º) com o coordenador de Políticas para a Juventude da secretaria estadual de Justiça e Cidadania, Juliano Camilo Borges, para discutir o fortalecimento e a ampliação de políticas públicas voltadas à juventude.

A Coordenadoria de Políticas para a Juventude (CPJ) atua na formulação, articulação e implementação de ações que visam garantir direitos e ampliar o acesso dos jovens a programas e projetos em diversas áreas, como educação, trabalho, cidadania e cultura.

Durante o encontro, foram discutidas iniciativas que promovam inclusão social, oportunidades de desenvolvimento e participação ativa dos jovens na sociedade. Levi destacou a importância do diálogo com o governo do estado e do alinhamento de ações que possam beneficiar diretamente os jovens do município.

“Esse é um trabalho fundamental. A coordenadoria desenvolve políticas que impactam diretamente a vida dos jovens, criando oportunidades e fortalecendo a cidadania. Nosso objetivo é buscar parcerias e trazer essas iniciativas para mais perto da realidade do nosso município”, afirmou Levi Rossi.