O vereador Levi Rossi (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o sistema viário no cruzamento das ruas Rio Claro e Arthur Nogueira, no bairro Parque Novo Mundo. O local serve de ligação com a Estrada Vicinal Rodolfo Kivitz e a Rodovia Dr. Ernesto de Cillo, sendo utilizado como acesso para as cidades de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo o parlamentar, a região registra tráfego intenso de veículos e passa por acelerado processo de expansão urbana, o que exige ações preventivas e planejamento adequado para garantir segurança e mobilidade aos moradores.

“O acesso atualmente utilizado por todos que transitam pela área está muito perigoso e não comporta mais a demanda de veículos. Além disso, trata-se de um ponto que leva ao Parque Novo Mundo e às principais vias da cidade, como a Avenida de Cillo, Avenida Gioconda Cibin e Avenida Iacanga. É necessária uma intervenção urgente no trânsito local para garantir mais segurança e fluidez a todos os usuários”, afirma Levi.

O autor questiona à administração municipal sobre possíveis projetos, estudos ou planejamentos para melhorias nesses acessos e na infraestrutura viária do local, além de eventuais contrapartidas de empreendimentos imobiliários, prazos de execução e envolvimento das cidades vizinhas.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (16) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.