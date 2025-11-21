O vereador Levi Rossi (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a prefeitura sobre a possibilidade de realização de estudos técnicos para melhorias no sistema viário e no trânsito da Avenida Nicolau João Abdalla, especialmente no trecho entre a Avenida Atílio Dextro e a Rua José Nicoletti, que dá acesso aos bairros Jaguari, Nova Carioba, Cariobinha e região do Pós-Anhanguera.

Segundo o parlamentar, o trecho concentra grande fluxo de veículos por ser uma via estratégica que liga diversos bairros ao centro da cidade e funciona como rota direta para a Rodovia Anhanguera e regiões como Antônio Zanaga, Profilurb e Jardim Brasil. O alto volume de tráfego, especialmente nos horários de pico, aumenta o risco de acidentes e compromete a mobilidade urbana, aponta Levi.

“A Avenida Nicolau João Abdalla é uma das principais vias de circulação de Americana e a situação tem se tornado cada vez mais perigosa para quem transita por ali. Os acessos aos bairros ao longo da avenida também ficam comprometidos, tornando a circulação dos moradores mais difícil e menos segura. Precisamos que o Executivo avalie com responsabilidade técnica as possibilidades de instalação de semáforos, lombadas ou outras medidas que garantam mais segurança e fluidez no trânsito, em especial nos acessos e saídas dos bairros Jaguari e Nova Carioba”, afirma Levi.

No documento, o autor pergunta sobre a existência de estudos em andamento para implantação de redutores de velocidade ou semáforos; pede informações sobre levantamentos técnicos de tráfego e acidentes; e sobre a viabilidade de incluir essa demanda no planejamento caso ainda não haja análise iniciada.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (18) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.