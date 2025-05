O vereador Levi Rossi (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo à prefeitura estudos para a concessão de isenção total ou parcial do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para imóveis com sistema de energia fotovoltaica (energia solar).

No documento, o parlamentar defende que a medida incentiva a prática da sustentabilidade. “A energia fotovoltaica reduz o impacto ambiental com a utilização de energia limpa e renovável, aumentando a eficiência energética e reduzindo o consumo de recursos. Várias cidades no estado de São Paulo e no Brasil já implantaram essa medida, mais conhecida como ‘IPTU Verde’. Por meio desse incentivo fiscal, a população tem sido estimulada a adotar práticas mais sustentáveis”, ressalta Levi.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 27, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.