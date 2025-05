Multa e indignação- A história de Emerson Rosa, pai da pequena Ivy, internada há uma semana na UTI, comoveu a internet e escancarou a insensibilidade da cobrança da área azul no entorno de hospitais em Americana.

Emerson, que está ao lado da filha diariamente no Hospital São Lucas, usou as redes sociais para protestar após ser notificado com uma multa, mesmo tendo deixado um cartaz pedindo clemência ao fiscal da Estapar, explicando o motivo de estar ali.

Vídeo pai indignado com a multa

No vídeo, ele desabafa sobre a angústia de ter que se preocupar com estacionamento enquanto enfrenta um momento delicado.

Após a repercussão do caso, Emerson postou uma nova gravação revelando que, misteriosamente, a multa desapareceu do aplicativo — e, apesar de agradecer à empresa, o gesto mais concreto veio da comunidade.

Comerciantes da região se sensibilizaram e ofereceram uma vaga de garagem gratuita, permitindo que Emerson permaneça ao lado da filha sem medo de novas notificações. O carro já ficará no local a partir desta noite.

E a melhor notícia: a pequena Ivy receberá alta nesta quinta-feira (22), às 15h.

